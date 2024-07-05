Тренер Португалии высказался о Роналду перед четвертьфиналом с Францией

«Важно видеть того, кто все выиграл, забил много голов и установил кучу рекордов. Он привносит свежесть, удивляет. Криштиану пример того, как нужно стремиться к победам каждый день, ему по-прежнему интересно соревноваться. Когда у вас есть такой футболист, это привилегия», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.