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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Португалии высказался о Роналду перед четвертьфиналом с Францией

05 Июля 2024 • 07:59 Комментировать

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес дал комментарий о звездном нападающем национальной команды Криштиану Роналду в преддверии матча 1/4 финала Евро против Франции.

«Важно видеть того, кто все выиграл, забил много голов и установил кучу рекордов. Он привносит свежесть, удивляет. Криштиану пример того, как нужно стремиться к победам каждый день, ему по-прежнему интересно соревноваться. Когда у вас есть такой футболист, это привилегия», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Португалия сыграет с Францией сегодня, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Начало встречи запланировано в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Франции Роберто Мартинес ещё теги
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