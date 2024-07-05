Тренер Португалии высказался о Роналду перед четвертьфиналом с Францией

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес дал комментарий о звездном нападающем национальной команды Криштиану Роналду в преддверии матча 1/4 финала Евро против Франции.
«Важно видеть того, кто все выиграл, забил много голов и установил кучу рекордов. Он привносит свежесть, удивляет. Криштиану пример того, как нужно стремиться к победам каждый день, ему по-прежнему интересно соревноваться. Когда у вас есть такой футболист, это привилегия», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Португалия сыграет с Францией сегодня, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Начало встречи запланировано в 22:00 мск.
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