Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сделал прогноз на четвертьфинальный матч чемпионата Европы Португалия – Франция.

- И у Португалии есть интересные моменты в плане зрелищности игры, и у Франции. Победить должен тот, у кого более системный подход. Мне кажется, что он у Франции. Там сбитая команда с основательным тренером, у которого уже есть реальные достижения на этом поприще. Роберто Мартинес не показал высоких результатов с бельгийцами, при всём их звёздном подборе футболистов. А Дешам добивался успехов со сборной Франции. Это опыт. Как говорят про Анчелотти в «Реале», что он в какие-то моменты принимает правильные решения по заменам, тактике и так далее.

- И Роналду не вытащит Португалию?

- А он уже не может её вытащить. Он тянет одеяло на себя. Правда есть ощущение, что без него Португалия была бы в каких-то моментах сильнее. Присутствие Роналду на скамейке, его выходы на замены были бы для команды более позитивным вариантом. Мы видим, что сейчас происходит. Криштиану лупит штрафные непонятно куда. Он прыгает и не дотягивается до таких мячей, до которых раньше дотягивался. Для нападающего проводить весь матч в таком возрасте очень сложно. Есть потеря взрывной скорости, резкости. Это объективно. Роналду хочется играть по тем же лекалам, что и в былые годы, но уже не получается, – заключил Щербаченко.

Португалия и Франция пересекутся между собой на третьем Евро подряд. В 2016 году «европейские бразильцы» одолели «трёхцветных» в финале (1:0 в дополнительное время), а в 2020 году между ними была зафиксирована ничья на групповом этапе (2:2).

Четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Португалии и Франции отгремит вечером сегодня, 5 июля. Начало – в 22:00 по московском времени.