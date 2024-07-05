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Чемпионат Европы по футболу 2024

Щербаченко: «Роналду уже не может вытащить Португалию» эксклюзив

05 Июля 2024 • 11:43 Комментировать (1)
Португалия
...
Франция
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Через 9 ч. 18 мин.

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сделал прогноз на четвертьфинальный матч чемпионата Европы Португалия – Франция.

- И у Португалии есть интересные моменты в плане зрелищности игры, и у Франции. Победить должен тот, у кого более системный подход. Мне кажется, что он у Франции. Там сбитая команда с основательным тренером, у которого уже есть реальные достижения на этом поприще. Роберто Мартинес не показал высоких результатов с бельгийцами, при всём их звёздном подборе футболистов. А Дешам добивался успехов со сборной Франции. Это опыт. Как говорят про Анчелотти в «Реале», что он в какие-то моменты принимает правильные решения по заменам, тактике и так далее.

- И Роналду не вытащит Португалию?

- А он уже не может её вытащить. Он тянет одеяло на себя. Правда есть ощущение, что без него Португалия была бы в каких-то моментах сильнее. Присутствие Роналду на скамейке, его выходы на замены были бы для команды более позитивным вариантом. Мы видим, что сейчас происходит. Криштиану лупит штрафные непонятно куда. Он прыгает и не дотягивается до таких мячей, до которых раньше дотягивался. Для нападающего проводить весь матч в таком возрасте очень сложно. Есть потеря взрывной скорости, резкости. Это объективно. Роналду хочется играть по тем же лекалам, что и в былые годы, но уже не получается, – заключил Щербаченко.

Португалия и Франция пересекутся между собой на третьем Евро подряд. В 2016 году «европейские бразильцы» одолели «трёхцветных» в финале (1:0 в дополнительное время), а в 2020 году между ними была зафиксирована ничья на групповом этапе (2:2).

Четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Португалии и Франции отгремит вечером сегодня, 5 июля. Начало – в 22:00 по московском времени.

Роналду уже не может вытащить Португалию?
Однозначно, ему пора на пенсию Руки прочь от Криштиану!
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фёдор Щербаченко ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ermak
05 Июля 2024 в 12:20
Так он не то что не может вытащить, он скорее ее стопорит и у тренера духа нехватает усадить его на лавку. Я хоть и никогда Роналду не переваривал, нг если говорить откровенно, то место в составе сборной он заслужил, по крайней мере на этот евро, но при всем это ему пора смириться со своей новой ролью, он бы был намного полезнее для команды в роли запасного, ну и выйти на послежние пол часа усилить атаку, отвлечь на себя внимание в штрафной площади, ну нет же, он де нарцисс, все лавры болжны ему достаться, все пенки он должен забить, не лай Бог его заменят и кто то из сокомандников заработает пенальти, он же не простит этого тренеру. А какие штрафные в его исполнении, это просто пц какой то, не так давно был у него анти-рекорд 39 или 40 раз со штрафных промахивался подряд, видимо на этот раз хочет подлиньше серию, все надеится, что какой-нибудь шальной залетит, хотя если бы не лупил по воробьям, то команда могла бы какие-нибудь домашние заготовки разыграть из этих штрафных
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