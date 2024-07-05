Щербаченко сравнил матч Испания – Германия с корридой

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем четвертьфинале Евро-2004 между Испанией и Германией.

- Если выиграет Германия, это будет победа футбола в большей степени выстроенного и запрограммированного. Многим импонируют испанцы своими техничными действиями и красивыми розыгрышами на поле, быстротой флангов. Там немецкая машина, а тут испанская коррида, где эмоции на высокой планке, – метафорично предвкусил игру Щербаченко.

Стартовый свисток в матче Испания – Германия прозвучит в 19:00. Немцы по протоколу являются гостями, но по факту хозяевами. Встреча состоится в Штутгарте. За событиями матча можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции.