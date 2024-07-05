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Чемпионат Европы по футболу 2024

Португалия – Франция: Роналду, Мбаппе и какие ещё ребята запрыгнут в стартовые составы

05 Июля 2024 • 11:00 Комментировать (1)
Португалия
...
Франция
1 3.45 X 3.05 2 2.45
Через 10 ч. 42 мин.

Сборные Португалии и Франции сойдутся лицом к лицу в четвертьфинале Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает вариант стартовых составов на данный матч.

Португалия: Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Пальинья, Витинья, Жота, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Камавинга, Тчуамени, Канте, Мбаппе, Коло-Муани, Гризманн.

У сборной Франции из-за двух жёлтых карточек дисквалифицирован полузащитник Адриен Рабио. Скорее всего, его заменит в основном составе Эдуардо Камавинга.

В рамках 1/8 финала Франция добилась в конце основного времени победы над Бельгией (1:0), а Португалия сломила Словению только в серии пенальти (3:0 в ней после ничьей 0:0 в игровое время).

Четвертьфинал Португалия – Франция сыграется сегодня, 5 июля, в Гамбурге. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Следить за ходом матча через прямую текстовую трансляцию можно будет здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Франции

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
05 Июля 2024 в 11:05
Так сложилось что в каждой из этих команд играют по игроку от которого тошнит , и поэтому единственным утешением для меня будет то что кто то из них по любому покинет турнир , лучше что бы французы , а то с кого еще так посмеяться можно как не с Роналду))
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