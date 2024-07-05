Португалия – Франция: Роналду, Мбаппе и какие ещё ребята запрыгнут в стартовые составы

Сборные Португалии и Франции сойдутся лицом к лицу в четвертьфинале Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает вариант стартовых составов на данный матч.

Португалия: Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Пальинья, Витинья, Жота, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Камавинга, Тчуамени, Канте, Мбаппе, Коло-Муани, Гризманн.

У сборной Франции из-за двух жёлтых карточек дисквалифицирован полузащитник Адриен Рабио. Скорее всего, его заменит в основном составе Эдуардо Камавинга.

В рамках 1/8 финала Франция добилась в конце основного времени победы над Бельгией (1:0), а Португалия сломила Словению только в серии пенальти (3:0 в ней после ничьей 0:0 в игровое время).

Четвертьфинал Португалия – Франция сыграется сегодня, 5 июля, в Гамбурге. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Следить за ходом матча через прямую текстовую трансляцию можно будет здесь.

Кирилл Иванцов