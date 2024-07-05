Испания – Германия: Вероятные стартовые составы на скрытый финал Евро-2024

Сборные Испании и Германии схлестнутся в первом по хронологии матче 1/4 финала чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот большой матч.

Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, ле Норман, Карвахаль, Фабиан Руис, Родри, Педри, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Германия: Нойер, Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Вирц, Гюндоган, Мусиала, Хаверц.

В 1/8 финала Германия справилась с Данией (2:0) в матче, прерывавшемся из-за молнии. Испания на той стадии играючи в волевом формате разобралась с Грузией (4:1).

Германия и Испания многими расцениваются как главные фавориты Евро-2024, но один из них неминуемо сойдёт с дистанции до полуфинала. Такова уж воля турнирной сетки.

Матч Испания – Германия состоится в Штутгарте сегодня, 5 июля. Стартовый свисток – в 19 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов