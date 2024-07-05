Гюндоган поделился мнением о потенциальном новичке «Барселоны» Нико Уильямсе

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, что думает о Нико Уильямсе.

Вингер «Атлетика» Бильбао утвердился в статусе лидера сборной Испании на Евро-2024. Перед матчем 1/4 финала журналисты попросили Гюндогана высказаться о вероятном переходе Уильямса в «Барселону».

«Я не знаю о слухах, но могу сказать, что это игрок с огромным талантом, достойный выступать на самом высоком уровне. Я сужу не только по его игре на Евро, но и по тому, что он показал в Ла Лиге. Он может пойти очень далеко, если продолжит в том же духе», – цитирует Barca Universal Гюндогана.

Поединок сборных Германии и Испании пройдёт в пятницу в 19:00 по московскому времени.