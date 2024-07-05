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Чемпионат Европы по футболу 2024

Цубер: «Нас не волнует, что говорят о сборной Англии»

05 Июля 2024 • 04:53 Комментировать
Англия
...
Швейцария
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06.07 19:00

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер побеседовал с журналистами в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 против Англии.

Англичан нещадно критикуют, несмотря на выход в четвертьфинал. Всё дело в стиле игры Гарета Саутгейта, который, по общепринятому мнению, ограничивает способности талантливых атакующих футболистов «трёх львов».

«Когда речь идёт о составе сборной Англии, не нужно лишний раз говорить о качестве или чём-то подобном.

Я не близок к английской команде и тому, что происходит вокруг неё. Честно говоря, это не моё дело, не дело сборной Швейцарии – мы думаем о себе и своих сильных сторонах», – передаёт Fotmob слова Цубера.

Матч сборных Англии и Швейцарии состоится 6 июля.

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