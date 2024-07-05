Нагельсманн: «У нас есть идеи, как противостоять Родри»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн признался, что уже разработал план по нейтрализации полузащитника Испании Родри.

Хавбек «Манчестер Сити» играет ключевую роль в испанской национальной команде. Нагельсманн не стал скрывать, что в сборной Германии уделят особое внимание системообразующему опорнику «красной фурии».

«Слова Крооса о том, что судьба матча решится в противостоянии полузащитников? Многие игры решаются именно таким образом. Хорошо, что Тони высказывается в таком ключе – это показывает, что он готов взять на себя ответственность.

У нас отличная полузащита, нам не о чем беспокоиться. Конечно, Родри – ключевой игрок испанцев, но у нас есть идеи, как ему противостоять. Он не сможет отдавать все передачи без давления», – заявил на пресс-конференции Нагельсманн.