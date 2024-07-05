Карвахаль – о матче с Германией: «У меня отличное предчувствие»

Правый защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2024 против Германии.

В пятницу испанцы и немцы определят первого полуфиналиста чемпионата Европы. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

«У меня отличное предчувствие. Я смотрю на товарищей по команде и вижу, что они спокойны.

Мы знаем, что должны показать отличную игру, чтобы победить Германию, но у нас энергичная и уверенная в себе команда. Шансы на победу равны, решающее значение будут иметь детали.

В сборной Германии есть быстрые нападающие, сильные защитники и игроки, любящие держать мяч. У нас с ними схожие качества», – сказал на пресс-конференции Карвахаль.