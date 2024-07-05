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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам запланировал одно изменение в составе сборной Франции перед матчем с Португалией

05 Июля 2024 • 02:24 Комментировать
Португалия
...
Франция
1 3.45 X 3.05 2 2.45
Через 18 ч. 23 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, как ожидается, внесёт только одно изменение в стартовый состав.

В 1/8 финала «трёхцветные» с минимальным счётом обыграли сборную Бельгии благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте. По данным L'Equipe, в игре с Португалией рулевой французов выпустит в основе тех же футболистов лишь за одним исключением: место Маркуса Тюрама в нападении займёт форвард «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани.

Пятничный поединок сборных Франции и Португалии стартует в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в полуфинале с триумфатором дуэли Германия – Испания, который определится чуть раньше в тот же день.

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