Экс-игрок сборной Германии: «Беллингем – ничто без товарищей по команде»

Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн призвал не переоценивать важность Джуда Беллингема для мадридского «Реала» и сборной Англии.

Гол 21-летнего полузащитника спас команду Гарета Саутгейта от сенсационного вылета в 1/8 финала Евро-2024 от сборной Словакии. Точный удар Беллингема через себя на 95-й минуте перевёл игру в дополнительное время, где Гарри Кейн забил ещё однажды и вывел англичан в четвертьфинал.

«Беллингем – ничто без своих товарищей по команде. Он не делает ничего, если не считать забитые голы, и его не было видно в первых четырёх матчах Евро. Я хочу подождать и посмотреть, каким он будет через два-три года», – цитирует Madrid Zone Хаманна.