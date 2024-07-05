Гюндоган поделился мнением об игре Родри

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, что думает о своём бывшем одноклубнике Родри Эрнандесе.

В ходе пресс-конференции капитан немецкой национальной команды получил вопрос о хавбеке сборной Испании Родри, с которым знаком по совместным выступлениям за «Манчестер Сити».

«Я до сих пор помню, как Родри приехал в Манчестер. Иногда после тренировки он мог по полчаса разговаривать с Гвардиолой. Он просто хотел учиться, совершенствовать свою игру. Родри – лучший в мире на своей позиции. Полностью обезвредить такого игрока невозможно, но можно заставить его сомневаться», – заявил Гюндоган.

Встреча сборных Германии и Испании состоится 5 июля.