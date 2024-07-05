Де ла Фуэнте назвал сильную сторону сборной Испании

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, в чём особенно хороша его команда.

В пятницу испанцам предстоит провести матч 1/4 финала чемпионата Европы против сборной Германии. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Одна из наших сильных сторон заключается в том, что мы всегда играем как единое целое. Это первое, что я бы сказал о своей команде. В этом мы со сборной Германии похожи.

Я бы не променял своих игроков ни на кого другого, для меня они лучше всех в мире. Мы готовы выйти на поле и сыграть на победу. Мы чувствуем большую ответственность и полностью сосредоточены», – поведал на предматчевой пресс-конференции де ла Фуэнте.