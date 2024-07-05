Де ла Фуэнте: «Матч Испании с Германией достоин финала Евро»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2024 против Германии.

Команды разыграют между собой путёвку в полуфинал 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Этот матч мог состояться в финале, нас ждёт равная игра.

Германия всегда выдаёт мощный отрезок на старте матча, и наша задача – противостоять этому. Мы постараемся завладеть инициативой и полностью выложиться с первой минуты.

Выиграет ли победитель этого противостояния трофей? В других парах тоже есть сильные команды. Финал уже близок, остаются только сильнейшие», – цитирует Fotmob де ла Фуэнте.