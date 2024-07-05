«Это немыслимо»: Карвахаль высказался против нового клубного чемпионата мира

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не одобряет изменения, запланированные ФИФА.

Со следующего года в силу вступит новый формат клубного чемпионата мира: в турнире примут участие 32 клуба из шести континентов, матчи должны пройти с июня по июль.

«Сейчас у меня больше энергии, чем когда-либо, но то, что произойдёт в следующем году... Клубный чемпионат мира, который оторвёт нас от дома ещё на месяц, Суперкубок Испании в другой стране, новая Лига чемпионов. Это немыслимый календарь, и уровень матчей упадёт, поскольку невозможно постоянно поддерживать высокую планку, играя каждые три дня», – заявил Карвахаль на пресс-конференции в преддверии поединка четвертьфинала Евро-2024 против сборной Германии.