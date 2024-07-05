Кроос: «Понимаю нападающих, которым не нравится играть против Рюдигера»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о стиле игры своего товарища по команде Антонио Рюдигера.

Центральный защитник мадридского «Реала» известен неуступчивой манерой игры и готовностью любыми путями останавливать оппонентов.

«Если вы спросите нападающих, многие скажут, что им не нравится играть против Рюдигера. Я понимаю их, потому что противостоять ему сложно – всё может пойти не так в любой момент. Антонио – отличный парень, но у него свои методы», – цитирует Madrid Xtra Крооса.

5 июля Антонио Рюдигер попробует нейтрализовать атаку сборной Испании в поединке 1/4 финала Евро-2024. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.