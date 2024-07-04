Мбаппе рассказал, почему ему не хватает Погба в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему Поль Погба был важен для команды.

В последние годы карьера полузащитника пошла по нисходящей: сначала он боролся с постоянными травмами, а затем и вовсе угодил в допинг-скандал.

«Когда у нас был Погба, я мог совершать забегания за спины защитников, зная, что Поль найдёт меня передачей. Теперь его здесь нет, ситуация изменилась, и мне нужно адаптироваться», – заявил 25-летний капитан «трёхцветных» в преддверии матча четвертьфинала чемпионата Европы против сборной Португалии, который состоится 5 июля.

Свой последний матч за сборную Франции Поль Погба провёл ещё в марте 2022 года. По ходу прошедшего сезона хавбек получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую намерен обжаловать.