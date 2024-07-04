Де ла Фуэнте: «Мы хотели связать шнурки Кроосу, чтобы остановить его»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, как остановить Тони Крооса.

«Красной фурии» предстоит столкнуться с этой головоломкой в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы против Германии, который состоится 5 июля.

«Как нам остановить Крооса? Мы думали связать ему шнурки, но я не знаю, позволит ли УЕФА это сделать.

Тони – игрок высочайшего уровня, и мне, как футбольному болельщику, очень жаль, что он собирается завершить карьеру», – заявил на пресс-конференции рулевой испанцев.

Напомним, Тони Кроос повесит бутсы на гвоздь сразу после заключительного матча сборной Германии на Евро-2024.