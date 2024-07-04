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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мусиала – о голе Кейна в матче со Словакией: «Немногие смогли бы так забить»

04 Июля 2024 • 23:00 Комментировать
Испания
...
Германия
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Через 18 ч. 30 мин.

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился мнением об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

21-летний футболист признался, что был впечатлён голом своего одноклубника по «Баварии» в недавнем матче 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1).

«Мы все видели, чего добился Кейн в «Баварии» в прошедшем сезоне. Он потрясающий игрок, один из лучших в мире. Его гол в ворота Словакии – типичный гол нападающего. Немногие смогли бы забить подобным образом. В такие моменты он всегда оказывается в нужном месте. У него может быть не так много моментов, но он способен решить исход матча, когда получает этот единственный шанс. Вот почему он так важен и для «Баварии», и для сборной Англии», – сказал в беседе со Sky Sports Мусиала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Сборная Англии евро-2024 Гарри Кейн Джамал Мусиала ещё теги

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