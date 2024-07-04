Карвахаль прокомментировал слова Хоселу о намерении отправить Крооса на пенсию

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о недавних заявлении Хоселу.

В преддверии матча сборных Испании и Германии нападающий, недавно покинувший «Реал», заявил о намерении выбить сборную Германии из турнира и отправить Тони Крооса на пенсию. Слова были восприняты неоднозначно.

«Заявление об уходе Крооса? Хоселу произносил эти слова в шуточной форме. Мы просто хотим обыграть Германию, а наша победа будет означать, что Тони завершит карьеру», – передаёт Madrid Xtra комментарии Карвахаля.

Матч сборных Испании и Германии состоится 5 июля в 19:00 по московскому времени.