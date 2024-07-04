В УЕФА выбрали наказание для Беллингема

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем получил наказание по итогам матча против национальной команды Словакии (2:1 д.п.) в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Как информирует Bild, УЕФА вынес денежный штраф звездному футболисту за скандальный жест рукой в области паха. Джуд заплатит 20 тысяч евро. Дисквалификация к игроку не будет применена. Таким образом, полузащитник поможет сборной Англии во встрече со Швейцарией в 1/4 финала турнира.

Матч Англия – Швейцария состоится в субботу, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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