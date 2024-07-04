Педри: «Мы не боимся Рюдигера»

Полузащитник сборной Испании Педри ответил на вопрос о предстоящей встрече с Антонио Рюдигером, который выступает за сборную Германии.

5 июля испанцы и немцы разыграют между собой путёвку в полуфинал чемпионата Европы. В преддверии матча журналисты спросили у хавбека «Барселоны», что тот думает о защитнике мадридского «Реала» Рюдигере.

«Рюдигер очень силён, но мы его не боимся. То, что он щиплет игроков, – это неуважение. Это больно и раздражающе», – цитирует Madrid Xtra Педри.

Поединок сборных Германии и Испании стартует в 19:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в полуфинале с триумфатором матча Франция – Португалия.