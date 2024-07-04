Пономарёв: «Роналду нельзя было брать на Евро, ему уже 39 лет»

Владимир Пономарёв, в прошлом защитник сборной СССР, дал свой комментарий по поводу игры нападающего Криштиану Роналду на Евро-2024.

- В таком возрасте физические возможности человека исчерпаны, особенно у футболиста. Он сам пока этого не понимает. Роналду думает, что сможет, но останавливаться нужно было уже давно, где-то в позапрошлом году. Его нельзя было брать даже на Евро. 39 лет.. ну куда ему? – передаёт слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Напомним, Роналду на Евро, проходящем сейчас на полях Германии, принял участие во всех четырёх встречах, однако отметился только одной результативной передачей в матче с Турцией. В 1/8 финала со Словенией португалец в овертайме не смог реализовать пенальти, после чего расплакался. В результате Португалия обыграла словенцев в серии послематчевых пенальти, а Роналду сумел реализовать свою попытку.

В четвертьфинале турнира коллектив Роберто Мартинеса встретится с Францией, матч пройдёт 5 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.