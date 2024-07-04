Защитнику сборной Турции вынесли наказание за скандальный жест

Стало известно, какое наказание понесёт защитник турецкой национальной команды Мерих Демирал.

Как утверждает Bild, турецкий футболист дисквалифицирован на два ближайших матча. Таким образом, Демирал точно не поможет своей команде в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024 с Нидерландами. В случае, если сборная Турции выйдет в полуфинал турнира, Демирал также пропустит игру.

Напомним, в матче, в котором Турция обыграла Австрию в 1/8 финала, Демирал после одного из забитых мячей сделал жест, который, возможно, носил политический характер. УЕФА из-за этого начал разбирательство в отношении Демирала.

Встреча между Нидерландами и Турцией пройдёт 6 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.