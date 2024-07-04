Дьяков считает, что Португалия проиграет Франции, если Роналду появится на поле

По мнению экс-игрока «Ростова» и «Динамо» Виталия Дьякова, наставнику сборной Португалии Роберто Мартинесу не стоит выпускать Криштиану Роналду в старте на матч против Франции в четвертьфинале Евро-2024.

Встреча этих сборных пройдёт 5 июля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Держать его на поле - странно. Он четыре матча не забивает, бьёт все штрафные и продолжает играть. Если португальцы хотят поехать домой, то пусть Криштиану будет в составе. Я понимаю, что он величайший футболист, но возраст берет своё, - передаёт слова Дьякова «Матч ТВ».

Напомним, португальцы заняли первое место в своей группе, обойдя Турцию, Грузию и Чехию. В 1/8 финала турнира Португалия оказалась сильнее Словении, победив в серии послематчевых пенальти.

Отметим, что на этом Евро Роналду отметился только одним результативным пасом.