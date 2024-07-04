Дьяков считает, что Португалия проиграет Франции, если Роналду появится на поле

Встреча этих сборных пройдёт 5 июля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.
- Держать его на поле - странно. Он четыре матча не забивает, бьёт все штрафные и продолжает играть. Если португальцы хотят поехать домой, то пусть Криштиану будет в составе. Я понимаю, что он величайший футболист, но возраст берет своё, - передаёт слова Дьякова «Матч ТВ».
Напомним, португальцы заняли первое место в своей группе, обойдя Турцию, Грузию и Чехию. В 1/8 финала турнира Португалия оказалась сильнее Словении, победив в серии послематчевых пенальти.
Отметим, что на этом Евро Роналду отметился только одним результативным пасом.
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