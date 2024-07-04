Юран: «Спаллетти состав на матч со Швейцарией навязал Капелло»

Сергей Юран, известный российский тренер, высказался о провальном выступлении сборной Италии на Евро-2024.

- Спаллетти взял на себя всю ответственность за выбор состава на игру со Швейцарией? Как понимаю, ему этот состав навязали мэтры итальянского футбола, во главе с Капелло.

Поставь он другой состав и выбери схему с тремя защитниками, все было бы куда лучше. А когда ты подвержен влиянию извне, уже в проигрыше изначально, - передаёт слова Юрана Livesport.ru.

Напомним, коллектив Спаллетти смог выйти из группы на Евро-2024 со второго места – это случилось благодаря голу итальянцев на последней минуте матча против Хорватии (1:1). В 1/8 финала итальянцы встретились со Швейцарией и потерпели поражение со счётом 0:2. Отметим, что сборная Италии является действующим победителем Евро – в 2021 году команда под руководством Роберто Манчини обыграла в финале турнира сборную Англии.