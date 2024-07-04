Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Юран: «Ощущение, что англичане вообще не знают, как побеждать»

04 Июля 2024 • 20:13 Комментировать
Англия
...
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 3.95
06.07 19:00

​Сергей Юран, известный российский тренер, высказался о выступлении сборной Англии на Евро-2024.

Напомним, англичане в 1/8 финала со Словакией ушли от поражения в компенсированное к матчу время благодаря голу Джуда Беллингема. В овертайме Гарри Кейн принёс победу своей сборной.

- Такое ощущение, что англичане вообще не знают на этом чемпионате, как побеждать. Честно говоря, по-футбольному жаль стало словаков, которые пропустили за минуту до конца добавочного времени. Был уверен, что дотерпят. Но вот эти стандарты, ауты все предопределили, - передаёт слова Юрана Livesport.ru.

Коллектив Гарета Саутгейта в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией, матч пройдёт 6 июля, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Словакии Сергей Юран ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Июля
20:13
Юран: «Ощущение, что англичане вообще не знают, как побеждать»
18:19
Пикфорд — болельщикам: «Нам нужна ваша поддержка»
01:43
Фоден: «Я не был лучшим игроком АПЛ, раз не могу показать себя на Евро»
01:03
Фоден: «Саутгейт не хочет играть от обороны»
03 Июля
18:41
Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя 2
16:44
Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая 2
15:37
Беллингем: Я как Роналду! 2
14:05
Петрушин оценил расклады в четвертьфинальных парах Евро 1
00:06
Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 3
00:01
Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 1
02 Июля
23:53
Определились все пары 1/4 финала Евро-2024
23:52
«Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 1
18:58
Игроку сборной Англии пришлось делать укол в перерыве матча Евро-2024
16:09
Кечинов: Швейцария — фаворит матча с Англией 1
01 Июля
22:22
Масалитин: «Сборная Англии по игре – это сплошное разочарование»
05:00
Беллингем сравнялся со Скоулзом, Лэмпардом и Бекхэмом по голам на крупных турнирах сборных
30 Июня
23:56
Саутгейт высказался о предстоящем матче сборной Англии против Швейцарии
23:44
Кейн поделился ожиданиями от матча против сборной Швейцарии
22:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия – Швейцария Евро-2024 – 6 июля 2024
22:25
Ставка и прогноз на матч Англия – Швейцария Евро-2024 – 6 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АНГЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии «Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Роналду сделал заявление о незабитом пенальти Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.07.24 в 19:00
Испания Испания
Германия Германия
2.55 3.35 2.95
Видео
05.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Франция Франция
3.35 3.20 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
20:45 · Чемпионат Европы 2024
Дьяков считает, что Португалия проиграет Франции, если Роналду появится на поле
20:21 · Чемпионат Европы 2024
Юран: «Спаллетти состав на матч со Швейцарией навязал Капелло»
20:13 · Чемпионат Европы 2024
Юран: «Ощущение, что англичане вообще не знают, как побеждать»
19:50 · Чемпионат Европы 2024
Дешам: «Португалия – одна из лучших команд Европы»
19:47 · Чемпионат Европы 2024
Кроос раскритиковал слова Леманна о сборной Испании
19:40 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Франции Дешам рассказал, что думает о Криштиану Роналду
19:38 · Чемпионат Европы 2024
«Мне больно из-за критики в его адрес» - Мбаппе поддержал партнёра по сборной Франции
19:18 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Германии: «Матч с Испанией – один из самых важных для нас»
19:11 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался о шансах сборной Франции выиграть Евро-2024
19:01 · Чемпионат Европы 2024
​Эксперты назвали, кто выйдет в 1/2 финала Евро-2024 из пары Испания – Германия
18:19 · Чемпионат Европы 2024
Пикфорд — болельщикам: «Нам нужна ваша поддержка»
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Экс-футболист «Челси»: «Это уже не тот Роналду, которого мы знаем»
17:29 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин: В игре Португалии и Франции на первый план не выйдет личность Мбаппе или Роналду
17:14 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Португалия – Франция
17:07 · Чемпионат Европы 2024
Ширер: «У тренера Португалии нет выбора, Роналду должен играть всегда»
Все новости