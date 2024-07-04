Юран: «Ощущение, что англичане вообще не знают, как побеждать»

​Сергей Юран, известный российский тренер, высказался о выступлении сборной Англии на Евро-2024.

Напомним, англичане в 1/8 финала со Словакией ушли от поражения в компенсированное к матчу время благодаря голу Джуда Беллингема. В овертайме Гарри Кейн принёс победу своей сборной.

- Такое ощущение, что англичане вообще не знают на этом чемпионате, как побеждать. Честно говоря, по-футбольному жаль стало словаков, которые пропустили за минуту до конца добавочного времени. Был уверен, что дотерпят. Но вот эти стандарты, ауты все предопределили, - передаёт слова Юрана Livesport.ru.

Коллектив Гарета Саутгейта в четвертьфинале Евро-2024 встретится со Швейцарией, матч пройдёт 6 июля, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.