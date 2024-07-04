Дешам: «Португалия – одна из лучших команд Европы»

Дидье Дешам, наставник французской сборной, высказался перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Португалией.

Встреча пройдёт в пятницу, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Что ж, это очень важный матч. Обе команды – в числе фаворитов на победу на Евро. На стадии четвертьфинала остаются только лучшие команды.

Это матчи высокого уровня, всё могут решил малейшие детали. В обеих командах есть игроки, которые могут сделать разницу. У Португалии много качественных игроков, как и в нашей команде. Это одна из лучших команд в Европе. Я уверен, что это будет увлекательная игра, - сказал специалист на пресс-конференции.

Напомним, французы на стадии 1/8 финала выбили Бельгию, а Португалия оказалась сильнее Словении.