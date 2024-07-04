Кроос раскритиковал слова Леманна о сборной Испании

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прокомментировал слова бывшего немецкого вратаря Йенса Леманна, назвавшего сборную Испании «командой неопытных детей».
«Леманн сейчас не имеет отношения к сборной Германии. Его мнение отличается от нашего. Все его слова, это ерунда. Мы настраиваемся на матч с очень сильным соперником. Испания отлично играет на Евро. Ждем красивого футбола», - передает слова полузащитника портал Goal.
Матч между национальными командами Германии и Испании состоится в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен англичанин Энтони Тейлор.
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