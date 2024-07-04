Кроос раскритиковал слова Леманна о сборной Испании

«Леманн сейчас не имеет отношения к сборной Германии. Его мнение отличается от нашего. Все его слова, это ерунда. Мы настраиваемся на матч с очень сильным соперником. Испания отлично играет на Евро. Ждем красивого футбола», - передает слова полузащитника портал Goal.