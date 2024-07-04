Тренер Франции Дешам рассказал, что думает о Криштиану Роналду

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами в преддверии встречи с Португалией в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Криштиану всегда представляет угрозу в атаке. У этого футболиста есть все необходимые навыки для того, чтобы забивать голы. Он отлично умеет это делать. Роналду по-прежнему является серьезным соперником», - передает слова главного тренера RMC Sport.

На чемпионате Европы 39-летний Криштиану провел четыре встречи, в которых оформил одну голевую передачу.

Матч ¼ финала Португалия – Франция состоится на стадионе в Гамбурге. Начало встречи запланировано в 22:00 мск.