«Мне больно из-за критики в его адрес» - Мбаппе поддержал партнёра по сборной Франции

Килиан Мбаппе, форвард французской сборной, поддержал своего партнёра по национальной команде Антуана Гризманна.

Напомним, Гризманн ранее неоднократно подвергался критике из-за отсутствия результативности на проходящем сейчас в Германии Евро-2024.

- Антуан был напряжён в последние дни. Думаю, критика в его адрес несправедливая, особенно от своих болельщиков. У него сейчас трудные времена, но он многое сделал для сборной Франции. Мне немного больно из-за критики в его адрес. Его нужно поддержать, это важный футболист для команды, - передаёт слова Мбаппе RMC Sport.

Гризманн на этом Евро провёл все четыре матча, но не смог отметиться результативными действиями. В четвертьфинале турнира французы сыграют против Португалии, матч пройдёт 5 июля и начнётся в 22:00 по мск.