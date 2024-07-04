Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Есть ли у меня чувство зависти к Роналду? Нужно понимать то, что Криштиану очень ценят, это уникальный футболист. Его достижения говорят сами за себя. К нему только уважительное отношение», - передает слова французского нападающего RMC Sport.
Матч между Португалией и Францией состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого матча выйдет в полуфинале на Германию или Испанию.
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