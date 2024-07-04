Наставник сборной Германии: «Матч с Испанией – один из самых важных для нас»

Юлиан Нагельсманн, рулевой сборной Германии, высказался перед матчем 1/4 финала против Испании.

Встреча между Германией и Испанией пройдёт 5 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

- Наша подготовка к этому матчу завершена. Мы уже решили, кто выйдет в стартовом составе, а кто останется в запасе. Вчера мы много общались индивидуально и посмотрели много видео. Мы хорошо подготовлены и уверены, что сможем показать хорошую игру.

Мы хотим быть одной из команд в полуфинале. Испания тоже хочет стать чемпионом, так что завтра будет сложная игра. Обе команды хорошо владеют мячом и обладают хорошими качествами контрпрессинга. Обе команды могут оказывать давление на своих соперников. Без сомнений, это одна из самых важных игр, - передаёт слова Нагельсманн пресс-служба УЕФА.