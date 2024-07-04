Мбаппе высказался о шансах сборной Франции выиграть Евро-2024

Килиан Мбаппе, форвард французской сборной, ответил на вопрос о шансах своей национальной команды стать победителем Евро-2024.

- Я не могу заглянуть, что будет в будущем. Пока что мы не прошли все этапы. Сейчас все наши мысли только на матче против Португалии. На этом турнире большая конкуренция, много сильных и больших команд. Мы хотим обыграть Португалию и выйти в полуфинал, мы готовы к этому, - передаёт слова нападающего RMC Sport.

Напомним, Франция в 1/8 финала Евро-2024 оказалась сильнее Бельгии (1:0). Встреча французов с Португалией пройдёт 5 июля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.