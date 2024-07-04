​Эксперты назвали, кто выйдет в 1/2 финала Евро-2024 из пары Испания – Германия

В пятницу, 5 июля, в 19:00 по московскому времени состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют между собой сборные Испании и Германии.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Испании одержит победу в предстоящем матче в основное время с вероятностью в 34,8%, ничья возможна с вероятностью 30,9%, а вот победа сборной Германии – 34,3%.

В полуфинал Евро-2024 сборная Испании пробьётся с вероятностью в 50,3%, а вот выход сборной Германии оценён в 49,7%.

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