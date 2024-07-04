Экс-футболист «Челси»: «Это уже не тот Роналду, которого мы знаем»

Экс-футболист лондонского «Челси» Джейсон Канди поделился мнением о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Криштиану по-прежнему хочет ставить рекорды. Он является легендой футбола, одним из величайших игроков, надевавших бутсы. Но сейчас это уже не тот Криштиану, которого мы знаем. Он продолжает пробивать себе путь, потому что он - Роналду», - передает слова Канди Talksport.
На Евро-2024, проходящем в Германии, 39-летний Криштиану провел четыре поединка, отметившись лишь одной результативной передачей. В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с Францией.
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