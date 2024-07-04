Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-футболист «Челси»: «Это уже не тот Роналду, которого мы знаем»

04 Июля 2024 • 17:35 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Челси» Джейсон Канди поделился мнением о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану по-прежнему хочет ставить рекорды. Он является легендой футбола, одним из величайших игроков, надевавших бутсы. Но сейчас это уже не тот Криштиану, которого мы знаем. Он продолжает пробивать себе путь, потому что он - Роналду», - передает слова Канди Talksport.

На Евро-2024, проходящем в Германии, 39-летний Криштиану провел четыре поединка, отметившись лишь одной результативной передачей. В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с Францией.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Сборная Португалии Джейсон Канди ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии «Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Роналду сделал заявление о незабитом пенальти Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.07.24 в 19:00
Испания Испания
Германия Германия
2.55 3.35 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
18:19 · Чемпионат Европы 2024
Пикфорд — болельщикам: «Нам нужна ваша поддержка»
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Экс-футболист «Челси»: «Это уже не тот Роналду, которого мы знаем»
17:29 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин: В игре Португалии и Франции на первый план не выйдет личность Мбаппе или Роналду
17:14 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Португалия – Франция
17:07 · Чемпионат Европы 2024
Ширер: «У тренера Португалии нет выбора, Роналду должен играть всегда»
17:06 · Чемпионат Европы 2024
Талалаев высоко оценил игру Гакпо
16:41 · Чемпионат Европы 2024
16-летний Ямаль ответил Леманну на слова о сборной Испании
16:28 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «Роналду понимает, что уже не может, для него это трагедия»
16:21 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «Португалия стоит на месте из-за Роналду»
16:13 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев прокомментировал игру Англии на чемпионате Европы
16:07 · Чемпионат Европы 2024
Линекер оценил игру 39-летнего Роналду на Евро
15:59 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев беспокоится за Роналду перед матчем с Францией
15:50 · Чемпионат Европы 2024
Уильямс высказался о шансах Испании выиграть Евро
15:44 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган назвал нападающего сборной Германии, который может получить «Золотой мяч»
14:35 · Чемпионат Европы 2024
Натхо: Сборная России — одна из лучших команд в Европе
Все новости