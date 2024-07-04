Экс-футболист «Челси»: «Это уже не тот Роналду, которого мы знаем»

«Криштиану по-прежнему хочет ставить рекорды. Он является легендой футбола, одним из величайших игроков, надевавших бутсы. Но сейчас это уже не тот Криштиану, которого мы знаем. Он продолжает пробивать себе путь, потому что он - Роналду», - передает слова Канди Talksport.