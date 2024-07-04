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Чемпионат Европы по футболу 2024

Балахнин: В игре Португалии и Франции на первый план не выйдет личность Мбаппе или Роналду

04 Июля 2024 • 17:29 Комментировать
Португалия
...
Франция
1 3.50 X 3.00 2 2.40
05.07 22:00

Российский тренер Сергей Балахнин поделился комментарием о предстоящем матче плей-офф чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции.

— На первый план не выйдет личность Мбаппе или Роналду. Все-таки, командные действия будут главнее и важнее, — заявил Балахнин Vprognoze.

По мнению эксперта, никто не станет жертвовать матчем ради Килиана Мбаппе или Криштиану Роналду.

Четвертьфинальная встреча чемпионата Европы – 2024 между Португалией и Францией состоится завтра, 5 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Франции Сергей Балахнин Килиан Мбаппе Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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