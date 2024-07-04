Генич сделал прогноз на матч Португалия – Франция

«Португальцы будут играть более мобильно, более плотно, чем бельгийцы. Франция позволяет не много наносить ударов по воротам. Я пойду по статистике и возьму тотал ударов по воротам меньше 25,5», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».