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Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич сделал прогноз на матч Португалия – Франция

04 Июля 2024 • 17:14 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата Европы - 2024 между Португалией и Францией.

«Португальцы будут играть более мобильно, более плотно, чем бельгийцы. Франция позволяет не много наносить ударов по воротам. Я пойду по статистике и возьму тотал ударов по воротам меньше 25,5», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».

Матч Португалия – Франция состоится в пятницу, 5 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в полуфинале престижного турнира с Германией или Испанией.

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