Ширер: «У тренера Португалии нет выбора, Роналду должен играть всегда»

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал решение тренерского штаба сборной Португалии выпускать на поле 39-летнего Криштиану Роналду.
«Не думаю, что у Роберто Мартинеса есть выбор, поэтому он играет. У тренера нет другого варианта, если Криштиану готов, то он всегда должен играть. Наверное, это правило», - передает слова экс-форварда портал Goal.
Роналду провел на чемпионате Европы – 2024 четыре встречи. На счету нападающего одна результативная передача. В четвертьфинале турнира Португалия сыграет против Франции.
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