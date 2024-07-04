Талалаев высоко оценил игру Гакпо

Бывший наставник «Химок» Андрей Талалаев поделился комментарием об игре нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Специалист заявил, многие футболисты подходят к играм за сборную с большой ответственностью, это касается и Гакпо.

— Если мы говорим об игре крайних нападающих, то он сейчас самое яркое явление на турнире, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На текущем чемпионате Европы 25-летний Гакпо принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола и записал на свой счет один ассист.

6 июля сборная Нидерландов встретится со сборной Турции в рамках четвертьфинала Евро-2024. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.