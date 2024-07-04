Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может быть наказан за «паразитический маркетинг» после публикации данных о частоте его сердцебиения во время матча со Словенией.

По информации The Sun, 39-летний нападающий может получить дисквалификацию на оставшиеся матчи чемпионата Европы – 2024 из-за сотрудничества с фитнес-компанией WHOOP. Фирма разместила данные о сердечных сокращениях Криштиану, пытаясь таким образом привязать свой продукт к Евро, не имея с турниром спонсорского соглашения. Решение по ситуации пока не принято.

На чемпионате Европы Роналду провел четыре матча, в которых сделал одну голевую передачу.

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