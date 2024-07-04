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Чемпионат Европы по футболу 2024

16-летний Ямаль ответил Леманну на слова о сборной Испании

04 Июля 2024 • 16:41 Комментировать

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на слова бывшего вратаря «Арсенала» Йенса Леманна, назвавшего испанцев «командой неопытных детей».

«Такие высказывания только добавляют нам мотивации. Он же немец, что он еще мог сказать. Но на поле будет видно, насколько мы неопытные и маленькие», - передает слова 16-летнего форварда портал Goal.

Сборные Испании и Германии встретятся в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024. Поединок состоится в пятницу, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Йенс Леманн Ламин Ямаль ещё теги
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