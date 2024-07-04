Барбоза: «Роналду понимает, что уже не может, для него это трагедия»

«Я воспринимаю слёзы Роналду как бессилие от того, что он сам понимает, что уже не может. Для него это трагедия. Криштиану был одним из лучших в мире, но ему уже 39. Его время в сборной уже закончилось», - приводятся слова агента на страницах «Чемпионата».