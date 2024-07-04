Барбоза: «Роналду понимает, что уже не может, для него это трагедия»

Агент Паулу Барбоза прокомментировал бурные эмоции нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после нереализованного пенальти в матче против Словении (0:0, 3:0 пен.) в 1/8 финала Евро-2024.
«Я воспринимаю слёзы Роналду как бессилие от того, что он сам понимает, что уже не может. Для него это трагедия. Криштиану был одним из лучших в мире, но ему уже 39. Его время в сборной уже закончилось», - приводятся слова агента на страницах «Чемпионата».
На счету Криштиану лишь одна результативная передача в четырех поединках чемпионата Европы. В четвертьфинале турнира сборная Португалии сыграет с командой Франции. Эта встреча запланирована на 5 июля.
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