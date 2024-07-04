Барбоза: «Португалия стоит на месте из-за Роналду»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре сборной Португалии после непростого матча 1/8 финала против Словении. Команда Роберто Мартинеса одержала победу в серии пенальти.

«Португалия играла плохо. Мы продолжаем находиться в зависимости от Роналду, это отражается на футболе. Он не в форме, команда стоит на месте. Тренер не в состоянии что-то изменить в этом отношении», - передает слова агента «Чемпионат».

На чемпионате Европы Криштиану сыграл четыре поединка, в которых отметился одной результативной передачей. Во встрече со Словенией Роналду не смог реализовать пенальти в овертайме.