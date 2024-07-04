Губерниев прокомментировал игру Англии на чемпионате Европы

«Англия показывает скучный футбол? Это все разговоры в пользу бедных. Футбол прагматичный, запас у команды большой. Мне представляется, что англичане, несмотря ни на что, созрели для победы на турнире», - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».