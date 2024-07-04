Линекер оценил игру 39-летнего Роналду на Евро

«Я наблюдаю за выступлением Криштиану и считаю, что он все еще может представлять угрозу в штрафной площади соперника. Он хорошо двигается, конечно, не на тех скоростях, что раньше, но все еще способен что-то сделать», - передает слова Линекера Irish Mirror.