Линекер оценил игру 39-летнего Роналду на Евро

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы, проходящем в Германии.
«Я наблюдаю за выступлением Криштиану и считаю, что он все еще может представлять угрозу в штрафной площади соперника. Он хорошо двигается, конечно, не на тех скоростях, что раньше, но все еще способен что-то сделать», - передает слова Линекера Irish Mirror.
На Евро – 2024 39-летний Криштиану провел четыре встречи. Нападающий отметился лишь одной голевой передачей. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Португалии сыграет против Франции. Встреча состоится 5 июля.
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