Губерниев беспокоится за Роналду перед матчем с Францией

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о предстоящей встрече между сборными Португалии и Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Я хочу увидеть красивый футбол. Мы все переживаем за душевное спокойствие Криштиану Роналду, он юноша с тонкой организацией. Главное, чтобы он был жив и здоров в случае проигрыша», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Матч сборных Португалии и Франции состоится в пятницу, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. На чемпионате Европы Роналду сыграл четыре поединка, в которых отметился лишь одной голевой передачей.