Уильямс высказался о шансах Испании выиграть Евро

Вингер сборной Испании Нико Уильямс высказался о перспективах своей национальной команды отпраздновать победу на чемпионате Европы – 2024.
«До турнира многие считали, что мы не входим в число фаворитов. Называли нас не самой лучшей командой. Было много мнений против нас. Сейчас мы показываем, что является отличным коллективом, у которого есть амбиции и желание добраться до финала. Мы будем делать шаг за шагом, чтобы осуществить свою мечту», - передает слова футболиста AS.
В рамках 1/4 финала чемпионата Европы Испании будет противостоять Германия. Встреча состоится завтра, 5 июля. Начало запланировано в 19:00 мск.
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