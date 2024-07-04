Уильямс высказался о шансах Испании выиграть Евро

«До турнира многие считали, что мы не входим в число фаворитов. Называли нас не самой лучшей командой. Было много мнений против нас. Сейчас мы показываем, что является отличным коллективом, у которого есть амбиции и желание добраться до финала. Мы будем делать шаг за шагом, чтобы осуществить свою мечту», - передает слова футболиста AS.