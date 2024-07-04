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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гюндоган назвал нападающего сборной Германии, который может получить «Золотой мяч»

04 Июля 2024 • 15:44 Комментировать

Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением об игровых качествах вингера национальной команды Джамала Мусиалы.

«В плане техники Джамал лучший футболист сборной Германии. Я бы мог прямо сейчас назвать его претендентом на «Золотой мяч» в будущем, но не хочу оказывать на него давление. Он сам прекрасно знает, на что способен. Наша команда и тренерский штаб тоже все это знают», - передает слова Гюндогана AS.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии сыграет против национальной Испании. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Германии Илкай Гюндоган Джамал Мусиала ещё теги
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