Натхо: Сборная России — одна из лучших команд в Европе

Экс-футболист ЦСКА Бибрас Натхо высказался об отстранении сборной России от участия в официальных турнирах.

«Не хватает ли сборной России на Евро? Конечно. Когда сборная России играла на международных турнирах, то я всегда ее поддерживал», — заявил Натхо Sport24.

Игрок выразил надежду на скорое возвращение российского футбола в международные соревнования, ведь сборная России является одной из лучших команд Европы.

Напомним, наивысшее достижение сборной России — бронзовые медали чемпионата Европы – 2008. На том турнире команда Гуса Хиддинка проиграла только будущему чемпиону — Испании.